Equipe de France: Michael Olise, une pépite sécurisée par Deschamps

Encore peu connu par le grand public français, Michael Olise est néanmoins convoité depuis de nombreux mois: par de grands clubs de Premier League au mercato d'hiver dernier, par l'ex-sélectionneur de l'Angleterre Gareth Southgate avant l'Euro... et par le Bayern Munich qui a réussi à le recruter pour entre 60 et 70 millions d'euros en provenance de Crystal Palace, après deux très bons mois de fin de saison (10 buts, 6 passes décisives en 19 matches).

- Double défi -

Michael Olise, c'est aussi une personnalité, réservée, qui évite les médias et les réseaux sociaux. Mais un style virevoltant sur terrain, agrémenté d'une "spéciale": venir du côté droit et brusquement repiquer au centre avant de placer une frappe enroulée dans la lucarne opposée.

Il était donc urgent, même pour un Didier Deschamps connu pour ne pas se laisser dicter ses priorités par les états de forme, de sécuriser Olise pour le futur des Bleus. "Il est très attaché à l'équipe de France avec des choix importants à faire pour lui", a dit le sélectionneur à propos de ses quatre nationalités.

Jonathan NACKSTRAND

Didier Deschamps le testera-t-il d'emblée contre l'Italie le 6 septembre et contre la Belgique le 9 septembre, en Ligue des Nations? Michael Olise est un ailier, et non pas un avant-centre, poste où les besoins sont les plus criants après la retraite internationale d'Olivier Giroud et les performances peu convaincantes de Marcus Thuram pendant l'Euro-2024.