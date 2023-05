Espagne: Busquets, l'homme d'un seul club, annonce son départ du Barça

Triple vainqueur de la Ligue des champions, bardé de titres nationaux et internationaux, il a posté une vidéo sur son compte Instagram: "le moment est arrivé d'annoncer que cette saison est ma dernière avec le FC Barcelone, déclare-t-il sobrement. Ce fut un honneur, une fierté, un rêve (...) de pouvoir défendre et représenter ce blason durant tant d'années."

"J'avais toujours rêvé de pouvoir jouer avec ce maillot et dans ce stade (du Camp Nou), mais la réalité a dépassé tous mes rêves", s'extasie cet infatigable milieu défensif dans sa vidéo, illustrée d'images de différents moments forts de sa carrière.

Outre les Ligues des champions 2009, 2011 et 2015, Busquets compte notamment à son palmarès huit titres de champion d'Espagne, sept coupes nationales et trois coupes du monde des clubs.

En 15 saisons professionnelles en Catalogne, le natif de Sabadell (Catalogne) a remporté 31 trophées. Et son 32e lui tend les bras, puisque Barcelone est en tête de la Liga avec 13 points d'avance sur son dauphin l'Atlético Madrid, à cinq journées de la fin.

"Qui aurait pu me dire, lorsque je suis arrivé chez les jeunes (à 17 ans, NDLR), que j'allais vivre 15 saisons dans le meilleur club du monde?", demande-t-il encore.

- "Quelque chose de spécial" -

Busquets fut l'un des piliers de la génération dorée du Barça, qui domina l'Europe au début des années 2010, avec les Lionel Messi, Andres Iniesta et autres Xavi. Cette équipe fournit d'ailleurs l'ossature et surtout le fonds de jeu de l'équipe d'Espagne championne du monde 2010 et d'Europe 2012.