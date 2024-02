Espagne: le Real Madrid remercie Modric et reprend sa marche vers le titre

Un but splendide qui offre trois points cruciaux au leader de Liga dans la course au titre.

Le club madrilène (1er, 65 points) compte huit longueurs d'avance sur le FC Barcelone (2e, 57 points) et neuf sur Gérone (3e, 56 points), qui peut néanmoins refaire une partie de son retard en s'imposant à domicile contre le Rayo Vallecano lundi (21H00) en clôture de cette 26e journée.

Privé de ses deux meilleurs buteurs Jude Bellingham et Joselu, tous les deux blessés, et d'Eduardo Camavinga et Dani Carvajal, suspendus, le Real a longtemps buté sur une défense sévillane compacte emmenée par son ex-capitaine Sergio Ramos, qui faisait son retour au Bernabéu où il a tout gagné entre 2005 et 2021.