Euro-2024: La Belgique assure sans se rassurer vraiment contre la Roumanie

Avec quatre équipes à trois points, ce groupe E est le plus incertain de tous.

Vainqueur 2-0 de la Roumanie, la Belgique a gardé toutes ses chances de qualification pour les huitièmes de finale de l'Euro-2024, samedi, mais son manque d'efficacité reste une hypothèque de taille sur ses ambitions, avec un nouveau but refusé à Romelu Lukaku par la VAR.

La dernière journée, mercredi (18H00), avec Slovaquie-Roumanie à Francfort et Begique-Ukraine à Stuttgart promet d'être palpitante.

Mais les différences de but placent tout de même les Roumains, vainqueurs de l'Ukraine 3-0 lors de la première journée, en tête, suivis par les Belges, les Slovaques puis les Ukrainiens.

Sur la côté gauche, Jérémy Doku a trouvé Romelu Lukaku dos au but et la remise en retrait de ce dernier a été reprise sans contrôle par Youri Tielemans pour traverser une forêt de jambes et tromper Florin Nita (1-0, 2e).

Ce 3e but le plus rapide de l'histoire de l'Euro a mis fin à plus de 300 minutes de stérilité offensive en phase finale des Belges.

Le joueur d'Aston Villa, qui n'avait été que remplaçant contre la Slovaquie, revenant d'une blessure aux adducteurs, a d'ailleurs été étincelant dans un premier acte totalement maîtrisé.