Euro-2024: l'Angleterre accrochée, Mbappé masqué, place à Espagne-Italie

L'Espagne renaissante défie l'Italie, championne sortante, jeudi (21h00), un affiche croustillante précédée par la contre-performance de l'Angleterre, autre favori au titre, contre le Danemark (1-1) et l'apparition de Kylian Mbappé, masqué, à l'entraînement des Bleus.

Les vice-champions d'Europe ont été tenus en échec jeudi par des Danois toujours difficiles à manœuvrer, quatre jours après avoir dominé la Serbie (1-0) sans trop de marge.

D'un point de vue comptable, il n'y a pas péril en la demeure: la sélection des "Three Lions" conserve la tête du groupe C avec quatre points, devant le Danemark et la Slovénie (2 pts), puis la Serbie (1 pt).

A Francfort, elle a rapidement mené après un centre de Kyle Waler repris par le capitaine Harry Kane, en bon renard des surfaces (18e, 1-0). Mais Morten Hjulmand, milieu du Sporting, a rétabli la parité d'une frappe lointaine (34e, 1-1).