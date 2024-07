Euro-2024: le "prince" Harry Kane enfin roi?

À Tottenham, au Bayern et avec l'Angleterre, Harry Kane a empilé une tonne de buts sans jamais rien gagner. A l'approche de ses 31 ans, le capitaine peut réparer cette anomalie, dimanche en finale de l'Euro-2024.

Si parler de "malédiction" peut paraître exagéré, il reste que l'attaquant né à Londres a écrit une riche page d'histoire, avec plus de 400 buts inscrits en clubs et en sélection, sans fin heureuse jusqu'ici.

"Je n'ai gagné aucun trophée en équipe, ce n'est pas un secret. Chaque année qui passe, vous êtes plus motivé et plus déterminé à changer cela", a-t-il déclaré samedi en conférence de presse.

Dimanche, "j'aurai l'occasion de remporter l'un des plus grands trophées que l'on puisse gagner et d'entrer dans l'histoire de mon pays. Alors oui, sans aucun doute, j'échangerais tout dans ma carrière pour vivre une soirée spéciale et gagner demain soir", a-t-il reconnu.