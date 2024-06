Euro-2024: l'Italie miraculée, la Croatie sur un fil

Au coup de sifflet final, ils sont tous tombés allongés à terre, les Italiens et les Croates, les miraculés et les maudits.

Le miracle de Leipzig: quasiment éliminée alors que le temps additionnel arrivait à son terme, l'Italie, tenante du titre, a égalisé face à la Croatie et s'est qualifiée lundi pour les 8e de finale de l'Euro-2024, laissant la Croatie de Luka Modric au bord du précipice.

Quelques secondes plus tôt, dans la huitième et dernière minute du temps additionnel, l'ailier Mattia Zaccagni avait réussi une superbe frappe enroulée, le premier geste juste de la soirée de la part d'un attaquant italien, pour battre Dominik Livakovic (1-1, 90+8).

Avec ce but, les Azzurri ont assommé les Croates et se sont offert in-extremis un billet pour le tableau final et pour un 8e de finale face à la Suisse.

Cela s'est joué à très peu de chose mais les tenants du titre sont encore en vie alors que l'équipe au drapeau à damier est en très mauvaise posture.