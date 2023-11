Euro-2024: Rabiot, le rebelle devenu indispensable

Tout n'a pas été aussi fluide qu'actuellement entre le milieu de terrain de la Juventus Turin et la sélection. Caractère bien trempé, le joueur de 28 ans (41 sélections, 4 buts) a mis du temps à se rendre indispensable aux yeux de Didier Deschamps après une série de quiproquos et de polémiques qui ont retardé son intégration définitive dans le onze de départ.

Le "Duc" avait notamment payé au prix fort des déclarations maladroites après une piètre prestation personnelle en Bulgarie lors des qualifications du Mondial-2018 (1-0, le 7 octobre 2017). "C'était assez dur parce qu'il faisait froid, je n'étais pas chaud: j'avais aussi la peur de me blesser quand on rentre dans des conditions comme ça", avait-il lâché. La sentence de Deschamps avait été radicale et l'ex-joueur du PSG avait été sanctionné en n'étant pas retenu pour la phase finale de la Coupe du monde.

Il avait ensuite aggravé son cas en refusant d'être placé sur une liste de réservistes, un casus belli aux yeux du sélectionneur qui l'avait écarté des Bleus durant près de deux ans.

Mais Deschamps n'est pas rancunier et a très vite saisi ce que pouvait lui apporter cet élégant milieu de terrain, surtout avec l'éloignement progressif du duo Pogba-Kanté. Résultat: depuis l'Euro-2021, Rabiot est devenu incontournable en bleu, s'adjugeant une Ligue des nations (2021) avant d'échouer de peu en finale de la Coupe du monde face à l'Argentine en 2022 au Qatar (3-3 a.p., 4-2 t.a.b.).