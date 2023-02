"Fifa Best": le triomphe de Lionel Messi

Auréolé de son tout récent titre de champion du monde avec l'Argentine, Lionel Messi a été sacré meilleur joueur de l'année 2022 lors de la remise des trophées "Fifa Best", lundi à Paris.

La star du PSG était le grand favori de la soirée organisée Salle Pleyel et il a logiquement obtenu les faveurs du jury, composé des sélectionneurs, des capitaines des équipes nationales et de journalistes, un panel complété par un vote du public sur internet.

En soulevant enfin la Coupe du monde, en décembre dernier au Qatar, le septuple Ballon d'Or (35 ans) a ajouté une ligne majeure à un palmarès déjà exceptionnel, rejoignant dans la légende l'icône Diego Maradona.

De quoi faire la différence face aux deux autres nommés, les deux attaquants français Kylian Mbappé, pourtant meilleur buteur du Mondial (8 réalisations) et auteur d'un triplé historique en finale, et Karim Benzema, principal artisan de la 14e Ligue des champions du Real Madrid.

Messi succède ainsi au Polonais Robert Lewandowski, primé en 2020 et 2021, et reçoit cette distinction pour la 3e fois de sa carrière après 2009 et 2019.

"C'est absolument merveilleux, c'est un plaisir d’être dans une telle liste aux côtés de Benzema et de Kylian qui a effectué une année immense, a déclaré sur scène l'ex-Barcelonais. C'est un honneur d'être récompensé. Cette année a été une année de folie, j'ai pu accomplir mon rêve. C'est ce qui m'est arrivé de plus beau. C'est le rêve de tout joueur.".