Foot: le couronnement de Griezmann, métronome et goleador de l'Atlético

Un 173e but sous le maillot rojiblanco, qu'il porte de nouveau avec fierté depuis 2021 et son échec au FC Barcelone, après un premier passage entre 2014 et 2019.

Le champion du monde 2018 est certainement dans la forme de sa vie et indispensable au jeu de son équipe sur le terrain, où son sourire enfantin trahit encore une passion intacte pour son sport.

"Je suis injouable" avait-il avoué à la presse française en novembre. "Je sais que le club, le coach, mes coéquipiers me font confiance et ça m'aide à être moi-même. Et c'est vrai que, dans mon jeu, je prends beaucoup de plaisir en ce moment".