Foot: le mercato mirobolant de Chelsea, une équation à mille inconnues

Avec des recrutements qui ont allègrement dépassé les 600 millions d'euros cette saison, Chelsea a fait exploser tous les compteurs mais suscite aussi un nombre impressionnant de questions sur la viabilité économique et sportive de ces investissements.

- Crise de fièvre acheteuse -

Lors de la vente forcée du club l'an dernier, l'ancien propriétaire russe Roman Abramovitch avait insisté pour que le futur repreneur s'engage à conserver un niveau d'investissement élevé pour que les Blues gardent leur standing.

Avec 300 millions d'euros dépensés cet été et la même somme cet hiver, en battant au passage le record du plus gros transfert en Premier League (121 M EUR déboursés) pour le champion du monde argentin Enzo Fernandez, les nouveaux propriétaires, emmenés par l'Américain Todd Boehly, ont certainement dépassé ses attentes.

Les départs estivaux plus ou moins bien gérés et anticipés d'Andreas Christensen et Antonio Rüdiger en défense ou Timo Werner et Romelu Lukaku en attaque, ainsi que les blessures à long terme de N'Golo Kanté, Reece James, Ben Chilwell, par exemple, n'ont pas aidé à se montrer raisonnable.

Mais les talents de négociateur des nouveaux maîtres de Stamford Bridge n'ont vraiment pas fait merveille, sauf pour le compte en banque des clubs vendeurs, Chelsea payant quasiment toujours le prix fort et largement au-dessus du marché pour Wesley Fofana (80 M EUR), Marc Cucurella (65 M EUR), Mykhailo Mudryk (100 M EUR) ou Enzo Fernandez.