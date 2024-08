Foot: un mercato animé en Europe mais peu de sommes folles

Partager:

Sergei GAPON A l'image de l'arrivée "libre" de Kylian Mbappé au Real Madrid, le mercato européen a été animé mais peu de sommes folles ont été dépensées, alors que l'Arabie saoudite a encore réalisé quelques belles prises. . Espagne: Le Real mise gros sur Mbappé, le Barça dégraisse En Espagne, l'attraction de l'été a évidemment été la signature au Real Madrid de Kylian Mbappé, après sept saisons au Paris Saint-Germain. Si le Real n'a pas eu à verser d'indemnité pour un joueur en fin de contrat, le champion du monde français lui coûtera 15 millions d'euros de salaire net annuel et une prime à la signature supérieure à 100 millions. MANAURE QUINTERO

Le grand rival du Real, Barcelone, toujours dans une situation financière critique, a subi un dégraissage de masse avec 13 départs. Cela lui a permis de ramener au bercail la révélation espagnole de l'Euro-2024, Dani Olmo, formé à la Masia mais parti briller en pro au Dinamo Zagreb puis au RB Leipzig, pour 55 M EUR. L'Atlético d'Antoine Griezmann s'est renforcé avec les buteurs argentin Julian Alvarez et norvégien Alexander Sorloth, le défenseur franco-espagnol Robin Le Normand, l'international français Clément Lenglet (en prêt) et le milieu anglais Conor Gallagher. . Angleterre: Chelsea en grand animateur Chelsea a de nouveau remporté la palme du mercato le plus dépensier avec plus de 200 millions de livres sterling (environ 240 M EUR) pour attirer une dizaine de joueurs, dont Pedro Neto et Joao Félix, en attendant peut-être l'arrivée de Jadon Sancho en provenant de Manchester United.

Les Londoniens ont cédé Romelu Lukaku à Naples et ont aussi recasé Raheem Sterling en prêt à Arsenal. Brighton, délaissé par son entraîneur Roberto De Zerbi, séduit par l'Olympique de Marseille, a aussi multiplié les arrivées, dont celle du Français Georginio Rutter (Leeds), de même que West Ham avec Jean-Clair Todibo, Aaron Wan-Bissaka ou encore Niclas Füllkrug. Darren Staples A l'inverse, le champion en titre Manchester City s'est contenté d'acheter Savinho et de faire revenir son ex-capitaine Ilkay Gündogan, tout en laissant filer Julian Alvarez en Espagne et Joao Cancelo en Arabie saoudite. De son côté, Arsenal, outre le prêt de Sterling, a procédé par petites touches en recrutant en défense (Riccardo Calafiori) et au milieu (Mikel Merino). Liverpool n'a offert qu'une recrue au nouvel entraîneur Arne Slot, l'ailier italien Federico Chiesa (Juventus). . Italie: la Juventus et Naples en force Après une saison 2023-24 décevante, la Juventus Turin a confié à Thiago Motta un effectif profondément remanié avec notamment le transfert le plus onéreux en Serie A, pour l'international brésilien Douglas Luiz, d’Aston Villa (51,5 M EUR). Ian Maule