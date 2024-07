France: Même démasqué, c'était le Mbappé de cet été

Son tournoi n'est pas un fiasco, il a cette fois atteint le dernier carré, mieux qu'en 2021 où il s'était arrêté en 8e de finale contre la Suisse (3-3, 5 t.a.b. à 4) en ratant le dernier tir au but et sans marquer une seule fois.

Mais c'est fichu cette saison pour le Ballon d'Or dont il rêve. Ses statistiques sur le tournoi sont faméliques: un but contre son camp provoqué contre l'Autriche (1-0), un but sur penalty contre la Pologne (1-1), et une passe décisive contre l'Espagne pour Randal Kolo Muani (14).

Ce geste-là, et les premières accélérations de la super star française, ont laissé penser que le pari de jouer sans protection pour son nez cassé en fin de match contre l'Autriche était le bon.