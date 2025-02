Grosse surprise en Turquie: le parti d'Erdogan donne un mandat à l'ancien joueur Mesut Özil

Özil n'a jamais caché qu'il était un partisan d'Erdogan. Le président a assisté à son mariage avec l'ancienne Miss Turquie Amine Gülse en 2019. Un an plus tôt, sa carrière avait connu un tournant après que lui et Ilkay Gündogan, son coéquipier de l'équipe nationale allemande, ont rendu visite à Erdogan en pleine campagne électorale.

Les images ont suscité la controverse en Allemagne, à un moment où Berlin accusait Ankara de mener des politiques répressives. Pour l'extrême droite allemande, Özil est devenu un bouc émissaire. Le joueur, qui avait renoncé à son passeport turc et était un symbole de l'Allemagne multiculturelle, a peu après quitté la Mannschaft et accusé la Fédération allemande de football de racisme.

Özil a joué au Real Madrid, à Arsenal et à Fenerbahçe, entre autres. Il a raccroché ses crampons en 2023.