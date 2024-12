Histoire folle en France: un enfant de 6 ans banni d'un stade pour avoir jeté des boulettes de papier

Le championnat de France est secoué par une nouvelle histoire rocambolesque. Elle l'est parce qu'elle concerne directement un supporter de 6 ans à peine. Ce dernier, un supporter du Havre, vient tout juste d'être condamné à une interdiction de stade de quelques semaines, jusqu'à la fin de l'année, selon L'Equipe et RMC. Lors du match opposant le Havre à Reims début novembre, le très jeune supporter a été sanctionné pour avoir jeté des projectiles.

Il aurait en réalité visé un de ses amis, en lui lançant des gobelets en carton et des boulettes de papier. Les objets ont finalement atterri au bord de la pelouse et le délégué l'a mentionné dans son rapport. L'enfant a ensuite été identifié par des caméras de surveillance. Résultat ? Une interdiction commerciale de stade jusqu’à la fin de l’année pour le petit garçon et l’adulte qui l’accompagnait. Autrement dit, ils ne peuvent plus acheter de billets pour assister aux matchs au stade Océane.