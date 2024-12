Une vente qui s'accélère, le menace de la faillite, des finances dans le rouge: le CEO du Standard dit tout sur la situation du club

Le Standard n'est toujours pas vendu. Le club liégeois est en vente et le processus se poursuit. L'équipe du Vestiaire était réunie ce lundi autour de Pierre Locht, le CEO du Standard, pour faire le point sur toute l'actualité du club. Des finances à la vente et aux profils des possibles acquéreurs, de nombreux sujets ont été évoqués.

Selon Pierre Locht, il faut relativiser les chiffres, qui sont dans le rouge. Le club avancerait dans le bon sens. "Au mercato, on a généré un peu moins de 10 millions d'euros en transfert et très peu dépensés. Je comprends l'inquiétude quand on voit ces chiffres-là, mais il y a vraiment beaucoup d'explications pour nuancer. Tout ce que je peux dire pour répondre à la question de Marc, c'est de dire que la situation est sous contrôle aujourd'hui au Standard, les finances sont sous contrôle. Toutes les échéances sont payées dans les temps, on n'a plus de problème avec la commission des licences, avec le contrôle mensuel, et on a toutes les garanties que ça n'arrivera pas", a conclu le CEO.

Une vente qui traîne

L'autre gros point, c'est forcément le processus de vente. Ce dernier se poursuit, mais il n'est pas encore achevé, loin de là. Alors où en est-on précisément ? Le club a d'abord dû faire face à un premier couac après avoir ouvert la Data Room à de futurs acquéreurs, ce qui a retardé l'opération. "Il y avait beaucoup trop de litiges qui affectaient le club pour pouvoir le vendre, pour pouvoir passer à l'étape suivante pour les investisseurs, de matérialiser concrètement leur intérêt", rappelle Pierre Locht. "On a travaillé à régler tout ça. Aujourd'hui, tous les principaux litiges sont réglés. Donc aujourd'hui, on a ré-updaté toutes ces Data Rooms avec tous les nouveaux chiffres dont je vous parle. L'augmentation de capital, le bilan du mercato, etc. Et aujourd'hui, les discussions repartent".

L'ambition est désormais d'accélérer et de négocier avec le repreneur ayant formulé la meilleure offre "dans les prochaines semaines". Mais qui sont les potentiels acquéreurs ? Là, tout est encore très flou. Kevin Sauvage annonce par exemple qu'un Américain a assisté au match contre le Cercle pour tâter le terrain. "Il y a des candidats. Des informations que l'on a eues, il y a des intérêts européens et non-européens", a sobrement répondu Pierre Locht.