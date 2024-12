Il apprendrait... des insultes: la drôle de méthode de Jamie Vardy pour énerver ses adversaires

Dans un article du Telegraph, on en apprend encore un peu plus sur la drôle de routine de Jamie Vardy avant les matchs. L'Anglais apprendrait notamment des insultes dans la langue maternelle des défenseurs adverses...

Meilleur buteur de la Premier League en 2020, Vardy est resté fidèle à Leicester et a grandement participé au retour des Foxes dans l'élite du football anglais. Avec 6 buts et 3 passes décisives en championnat cette saison, le buteur continue de prouver qu'il est d'une efficacité redoutable devant les buts adverses.

Pourtant, ses méthodes sont peu académiques. Ritchie De Laet avait déjà déclaré que Vardy ne buvait que des pintes de bière et ne mangeait que de la pizza la veille des matchs. La consommation de boissons énergisantes était également connue, mais dans un large article du Telegraph, on apprend aujourd'hui que l'Anglais en ingère trois avant une rencontre: une chez lui, une au stade, accompagnée d'une omelette au fromage et au jambon et une dernière juste avant le coup d'envoi.

Comme si cela n'était pas suffisant, Vardy accompagnerait cette dernière boisson énergisante d'un double expresso. De quoi rester éveillé tout le match, sans aucun doute.

Toujours plus surprenant, on apprend également que le buteur préparerait ses matchs d'une drôle de manière: en apprenant des insultes dans la langue maternelle des défenseurs qu'il va affronter, écrit le journal britannique.

De quoi semer la zizanie dans les défenses adverses, avec ou sans ballon.