Il est vraiment trop fort: Matz Sels sort un tir au but décisif et envoie son club en 1/8e de finale de la FA Cup

Nottingham Forest qui a battu Ispwich aux tirs au but 5-4 (1-1 après prolongation), lundi soir au City Ground dans le dernier huitième de finale de la FA Cup, la Coupe d'Angleterre de football. Le 3e de la Premier League s'est qualifié aux dépens du 18e classé grâce à l'arrêt du Diable Rouge dans ce 5e et dernier tir au but visiteur. Ses équipiers avaient auparavant rentré leurs cinq envois et Ipswich ses quatre premiers.