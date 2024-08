Il paie des pickpockets pour voler le téléphone de ses joueurs: le plan bizarre de l'entraîneur d'Arsenal

Imaginez que, pour vous inciter à plus de vigilance, votre employé organise le vol de vos affaires personnelles. C'est exactement ce qu'ont vécu les joueurs d'Arsenal, selon les informations de The Athletic. Le journal annonce en effet que le coach des Gunners, Mikel Arteta, a eu une idée aussi insolite qu'inattendue pour sensibiliser son vestiaire.

Un faux vol organisé

Arteta aurait en effet décidé d'insister sur l'importance de la vigilance, nécessaire en permanence dans le monde du football, plus encore dans un club comme Arsenal, qui joue pour gagner des titres chaque saison. Pour rendre cela plus concret, le coach a organisé une soirée avec les joueurs. Dans le groupe présent, quelques pickpockets, recrutés pour l'occasion, avaient comme consigne de voler les affaires personnelles des joueurs, en ciblant surtout les téléphones et les portefeuilles.