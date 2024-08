La journée du mercato du 8/08: l'Atlético Madrid poursuit ses achats, Bruges tient son nouveau gardien

Chelsea a officialisé jeudi l'arrivée du défenseur de Boca Juniors Aaron Anselmino. L'Argentin de 19 ans a signé un contrat de sept ans avec les Blues. Il restera néanmoins en prêt dans son club formateur cette saison. Anselmino n'a disputé que dix matchs officiels avec Boca Juniors, mais il est considéré comme un grand talent en Argentine. Selon les médias anglais, Chelsea a dépensé environ seize millions d'euros pour le défenseur central

Chelsea is pleased to announce the signing of defender Aaron Anselmino, who will spend the 2024/25 campaign on loan at Boca Juniors. pic.twitter.com/HRWm8xVt9O