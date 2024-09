"Il a réussi ses débuts": une légende du Bayern Munich adoube déjà Vincent Kompany

Vincent Kompany et le Bayern Munich, c'est une affaire qui commence bien. Arrivé il y a quelques semaines sur le banc du club allemand, l'ancien Diable Rouge a parfaitement lancé sa saison, avec une qualification en Coupe d'Allemagne et un 6/6 en championnat. Ces premières rencontres lui permettent déjà d'obtenir le soutien de quelques grands noms, dans le vestiaire et en dehors.

Lothar Matthäus, par exemple, qui a joué plus de 250 matchs au Bayern Munich entre 1992 et 2000, n'a pas caché qu'il était agréablement surpris de ce qu'il voyait de Vincent Kompany. "Vincent Kompany a réussi ses débuts", a déclaré l'Allemand, interrogé sur Sky Sports, qui est notamment content de voir que le coach serre un peu la vis sur les déclaration des joueurs. "On n’entend plus parler des joueurs en public. Les conférences de presse de Thomas Tuchel étaient souvent très similaires. Il parlait des joueurs dont il ne voulait plus et il nommait les joueurs qu'il voulait. On n’entend plus ça, aujourd'hui. Kompany est satisfait de ses joueurs et il sait comment les gérer", a-t-il déclaré.