Il a un plan en tête: Thibaut Courtois demande un travail au Real Madrid... pour son après-carrière

Thibaut Courtois continue de porter fièrement les couleurs du Real Madrid. Le portier belge reste le numéro un, sans discussion possible, entre les perches du club espagnol. Aujourd'hui âgé de 32 ans, Courtois est plus proche de la fin que du début de sa carrière, même si le parcours d'un gardien est généralement plus long que celui d'un joueur de champ.

Des stars à ses côtés

Dans cette même interview, Thibaut Courtois a admis qu'il avait eu le bonheur de rencontrer de nombreuses autres stars, du sport ou non, depuis le début de sa carrière. Certains sont devenus suffisamment proches pour lui donner leur numéro de téléphone. Son répertoire est ainsi garni de quelques solides références.

"Les joueurs de tennis Rafael Nadal et Novak Djokovic, le joueur de NBA Joel Embiid et les pilotes de Formule 1 Lando Norris et Carlos Sainz sont les personnes les plus connues de mon répertoire téléphonique", a confié Courtois face aux journalistes. Non sans un certain sourire, que l'on peut totalement comprendre.