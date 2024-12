Il voulait racheter le club... avec Elon Musk et Jeff Bezos: le plan complètement fou du propriétaire de Manchester United

Jim Ratcliffe, le nouveau propriétaire de Manchester united, a eu une idée originale, quelques semaines avant de faire son offre concrète aux Red Devils. Il a en effet tenté de s'associer à Elon Musk et Jeff Bezos, deux des plus grandes fortunes de la planète.

Manchester United a un nouveau propriétaire depuis déjà plus d'un an. Jim Ratcliffe, le célèbre millionnaire anglais, a payé pas moins de 1,45 milliard d'euros pour s'offrir 27,7% des parts du club anglais, avant de s'offrir 1,24% de plus il y a quelques jours contre quelques dizaines de millions d'euros de plus. Son plan de base était pourtant bien différent, selon The Athletic.

En effet, le journal nous explique que Jim Ratcliffe avait d'abord l'intention de s'allier à des partenaires privés fortunés pour racheter le club ensemble. Pour y parvenir, il aurait même contacter Elon Musk et Jeff Bezos, les fondateurs de Space X et Tesla d'un côté et d'Amazon de l'autre. Les deux Américains font partie des plus grandes fortunes du monde et cumulent, ensemble, plus de 900 milliards d'euros de fortune.