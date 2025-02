Ils doivent passer par Paris, puis prendre un Uber... à Lille: le grève nationale fait galérer des fans espagnols qui se rendent à Gand

Le club sévillan avait obtenu une allocation de 1 480 billets pour ses supporters, rapidement écoulés malgré des ajustements de dernière minute pour en proposer davantage. La ferveur des fans ne faiblit pas, et nombreux sont ceux qui ont tenté de se rendre à Gand pour soutenir leur équipe. Un imprévu de taille est venu perturber le voyage: la paralysie du ciel belge, en raison de la manifestation nationale organisée aujourd'hui.

Des détours inattendus

Face aux annulations de vols, certains supporters ont dû revoir entièrement leur itinéraire. Beaucoup ont opté pour des vols vers Paris, avant de poursuivre en train jusqu’à Lille, puis en taxi ou en covoiturage jusqu’à Gand. D’autres ont tenté l’option Amsterdam, mais là aussi, les complications se sont multipliées, obligeant certains à explorer des moyens de transport inattendus.

Rien ne semble arrêter les fans du Betis, prêts à tout pour être aux côtés de leur équipe. "Même si on doit finir le trajet à vélo, on y sera", plaisante l’un d’eux, interrogé par Relevo. Peu importe les obstacles, leur détermination montre une nouvelle fois que la passion du football va bien au-delà des frontières et des imprévus logistiques.