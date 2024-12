"Ils m'ont jeté au sol et frappé": un joueur belge raconte sa violente arrestation dans un avion en Italie

Stéphane Omeonga, un joueur belge de 28 ans, a été débarqué d'un avion l'emmenant vers Tel-Aviv. Menotté et embarqué par la police, le Belge dénonce ce qu'il décrit comme des violences policières.

Le 25 décembre, le footballeur belge Stéphane Omeonga a été violemment interpellé par la police italienne avant le décollage de son avion reliant Rome à Tel-Aviv. La scène a été racontée par le principal intéressé, qui a dévoilé les images de cette arrestation sur son compte Instagram.

Sous contrat à Bnei Sakhnin, en Israël, Omeonga retournait dans son club. Sur la vidéo, on le voit rappeler plusieurs fois "qu'il est un citoyen belge", mais il est finalement embarqué de force, menottes au poignet, vers l'extérieur de l'appareil. Selon son récit, tout a commencé lorsqu’un steward a évoqué un prétendu problème avec ses documents de voyage. Malgré ses explications, la situation a dégénéré : "La police a été appelée, j'ai été menotté et sorti de force de l'avion. Hors de la vue des témoins, les policiers m'ont violemment jeté au sol, frappé, et l'un d'eux a appuyé son genou sur ma tête", raconte Omeonga, encore sous le choc.