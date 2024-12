Le revoilà: Neymar rejoue enfin et marque déjà à Al-Hilal

Neymar a disputé ses premières minutes depuis plus de deux mois, hier soir, avec Al-Hilal.

Neymar est de retour aux affaires. Le Brésilien de 32 ans a retrouvé les terrains, hier soir, lors d'un match amical disputé par Al-Hilal contre Al-Fayha. Neymar et les siens se sont imposés 2-0 et ont notamment pu compter sur l'aide de l'ancienne star du Barça et du PSG, qui a trouvé le chemin des filets.

Neymar est en pleine préparation, à une semaine de la reprise en Arabie Saoudite, avec une rencontre de coupe prévue le 7 janvier contre Al-Ittihad, le plus grand rival d'Al-Hilal. Miné par les blessures, notamment aux ligaments du genou, le Brésilien n'a pas encore pu étaler ses qualités dans son club. Il pourra peut-être enfin le faire dans quelques jours.