"J'ai tout donné pour jouer": le message d'adieu touchant de Neymar après son échec en Arabie Saoudite

"Aux Saoudiens, merci de nous avoir donné, à moi et à ma famille, une nouvelle maison et de nouvelles expériences. Je connais maintenant les vrais Saoudiens et j’ai des amis pour la vie. J’ai toujours ressenti votre amour et votre passion pour le jeu. Je suivrai votre parcours en tant que club et pays jusqu’en 2034. Votre avenir sera incroyable, des choses spéciales se produisent et je vous soutiendrai toujours", a-t-il conclu dans un message publié sur son compte Instagram.