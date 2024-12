"Je suis le meilleur joueur du monde": sacré aux prix The Best, Vinicius réagit... en flinguant le Ballon d'Or

Vinicius tient enfin son grand prix individuel. Le Brésilien, nommé meilleur joueur de l'année hier aux prix The Best de la FIFA, est visiblement fier de son accomplissement. Il en a profité pour tacler un peu plus encore la cérémonie du Ballon d'Or, qui ne lui avait pas souri.

Vinicius est toujours en colère. Le Brésilien l'a prouvé dans un message publié hier soir sur les réseaux sociaux, à la suite de son sacre à la cérémonie The Best. Organisée par la FIFA, cette dernière met à l'honneur les meilleurs joueurs de la planète et Vinicius a remporté le prix dans la catégorie du joueur de l'année.

Sur Instagram, Vinicius a donc réglé ses comptes avec France Football, qui organise le Ballon d'Or. "Aujourd’hui, j’écris à ce garçon qui a vu tant d’idoles soulever ce trophée… son heure est venue. Ou plutôt, mon heure est venue. Le moment de dire… oui, je suis le meilleur joueur du monde et je me suis battu pour cela", a-t-il écrit en légende d'une photo le montrant aux côtés de Gianni Infantino, le président de la FIFA, mais aussi de Carlo Ancelotti et de Florentino Pérez, le président du Real Madrid. "Ils ont essayé et essaient encore de m’invalider, de me diminuer. Mais ils ne sont pas prêts. Personne ne me dira pour qui je dois me battre, comment je dois me comporter. Quand j’étais à São Gonçalo, le système ne se souciait pas de moi. J’ai failli être avalé", a-t-il poursuivi.

Vinicius a remporté 48 points dans ce scrutin, complété par des journalistes, des supporters, des capitaines et des sélectionneurs. Rodri et Jude Bellingham, avec 43 et 37 points, complètent le podium final.