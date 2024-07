La journée du mercato du 8/07: une star de l'Union Saint-Gilloise quitte le club

Saul Niguez ne ferait plus partie des plans de l'Atlético Madrid et cela ferait les affaires du FC Séville qui est sur le coup pour recruter l'espagnol. Un contrat de trois ans est sur la table.

LE MERCATO EN BELGIQUE

Noah Ohio quitte le Standard et évoluera la saison prochaine au FC Utrecht. Le transfert du joueur a été confirmé par les deux clubs lundi matin. Il a signé un contrat de trois ans avec Utrecht. Ohio avait rejoint le Standard à l'été 2022 en provenance du RB Leipzig. La saison dernière, il avait été prêté entre janvier et juin à Hull City, club de Championship, la deuxième division anglaise. Au total, il aura disputé 45 rencontres pour les Rouches avec six buts à la clé et cinq passes décisives.

Bosko Sutalo évoluera au Standard de Liège la saison prochaine. L'arrivée du défenseur croate, qui a signé pour cinq ans, a été officialisée par le club de bord de Meuse lundi matin. L'international croate U21 Bosko Sutalo a officiellement rejoint le Standard avec un contrat de cinq saisons à la clé. Le club liégeois a annoncé avoir trouvé un accord avec le Dinamo Zagreb afin d'acquérir le natif de Metkovic.

À l'Union Saint-Gilloise, Sven Van Der Jeugt, l'entraîneur des gardiens, quitte le club bruxellois pour rejoindre Alexander Blessin au FC Sankt-Pauli, a annoncé la RUSG lundi matin. Sven Van Der Jeugt, 43 ans, était arrivé au Parc Duden il y a un an en même temps qu'Alexander Blessin. Et il quitte la Butte en même temps que le technicien allemand, parti pour Sankt-Pauli, promu en Bundesliga.

Toujours dans l'actualité du Parc Duden, Mohamed Amoura s'en va également. L'attaquant algérien de 24 ans a rejoint Wolfsburg avec une option d'achat obligatoire. Le montant de l'indemnité de transfert s'élèverait à environ 17 millions d'euros.

Islamdine Halifa rejoint le RWDM en prêt, sans option d'achat, en provenance de l'Olympique Lyonnais, a officialisé le club bruxellois lundi au travers d'un communiqué sur son site. Islamdine Halifa, 19 ans, a été formé à Nîmes Olympique avant d'être transféré à Lyon à l'âge de 16 ans, gratuitement, pour y évoluer dans les équipes de jeunes. Halifa a accumulé 25 matchs pour les U19 Lyonnais avant d'intégrer l'équipe réserve de l'OL, pour qui il a accumulé 47 apparitions, remportant la Coupe Gambardella 2022 avec l'équipe.