La première promesse de contrat de Messi, sur une serviette en papier, bientôt aux enchères

La toute première promesse de contrat pour engager au FC Barcelone un certain Lionel Messi, 13 ans, fut signée sur une serviette en papier en 2000: devenue un petit morceau d'histoire du football, elle est exposée à New York avant sa prochaine mise aux enchères.

Sur fond d'engouement des collectionneurs pour les maillots ou souvenirs de légendes du sport, la société Bonhams estime l'objet entre 300.000 et 500.000 livres britanniques -- environ 380.000 à 635.000 dollars --, mais "je m'attends à ce que ce soit vendu pour beaucoup plus cher", a assuré mardi à l'AFP le responsable des beaux livres et manuscrits chez Bonahms, Ian Ehling.