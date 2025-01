"Le défenseur le plus fort que nous avions": le bel hommage de Pep Guardiola à Kyle Walker

Décidément, c'est une saison plus que délicate pour Manchester City. Alors que les résultats en Premier League ne sont pas bons, le club anglais s'est également lourdement incliné mercredi soir en Ligue des champions face au PSG (4-2).

Et pour ne rien arranger, le club a récemment vu Kyle Walker être prêté du côté de l'AC Milan. Un départ qui laissera un vide chez les Citizens, comme l'a expliqué Guardiola en conférence de presse ce vendredi. "Kyle Walker a décidé de partir... Le défenseur le plus dur, le plus rapide et le plus fort que nous avions a décidé de quitter le club".