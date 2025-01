Le Real s'est fait corriger: le résumé de la débâcle du Real Madrid contre le Barça en Supercoupe d'Espagne

Au retour des vestiaires, les Catalans enfonçaient le clou avec un nouveau but de Raphinha (48e) pour porter le score à 1-5. A l'heure de jeu, les Merengues se retrouvaient en supériorité numérique à la suite à l'exclusion de Szczesny, et réduisaient le score sur un coup franc de Rodrygo (60e, 2-5).

Si le Real Madrid prenait l'avantage dès l'entame de match sur un but de Kylian Mbappé (5e, 1-0), les Barcelonais renversaient complètement la vapeur via des buts de Lamine Yamal (22e,1-1), Robert Lewandowski (36e, 1-2), Raphinha (39e, 1-3) et Alejandro Balde (45+10, 1-4) en première mi-temps.

Thibaut Courtois, titulaire et sur le terrain pendant l'ensemble de la rencontre, n'a pu que constater les dégâts. Le FC Barcelone a succédé à son adversaire du jour au palmarès de l'épreuve, et ainsi remporté sa 15e Supercoupe d'Espagne. Il est le club le plus titré devant le Real (13). Suivent de très loin l'Athletic Bilbao et le Deportivo La Corogne (3).