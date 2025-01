Une véritable leçon de football: le Barça humilie le Real Madrid et s'offre la Supercoupe d'Espagne

90'+8 C'est fini ! Le Barça remporte la Supercoupe d'Espagne ! Les Catalans ont globalement surclassé le Real Madrid, qui n'a jamais su profiter de sa supériorité numérique en seconde période. Il s'agit du 15ème titre du Barça dans cette compétition. Merci de nous avoir suivi et bonne soirée ! Le moove de Mbappe à l'instant c'était une Masterclass j'avoue.#RMABAR — Sir JO (@_elongbrad) January 12, 2025

90'+2 Le Real pousse Bellingham n'arrive pas à profiter d'une talonnade géniale de Mbappé. Valverde, lui, frappe de loin. Ce n'est pas cadré.

87' Le Barça gère Araujo prend jaune. Mais on ne sent toujours pas de révolte du Real Madrid, malgré la supériorité numérique.

79' Changement Ferran Torres remplace Raphinha, victime de crampes. faire sortir vini c la pire chose a faire #RMABAR — (@jmapellefati) January 12, 2025

72' Grosse accalmie Depuis qu'ils sont réduits à 10, les Catalans verrouillent logiquement le jeu. Le Real Madrid, en face, ne semble pas trouver la solution. On notera l'entrée de Fran Garcia à la place de Mendy et la sortie de Vinicius, remplacé par Brahim Diaz.

64' Changement Tchouaméni est remplacé par Modric. Le Français venit de prendre un jaune pour une faute sur Olmo. L’attentat de Tchouméni #RMABAR — Raphaël (@raphrsu) January 12, 2025

60' LE BUUUUUUUUT ! Rodrygo réduit le score ! Sur le coup-franc qui suit le carton rouge du gardien catalan, le Brésilien envoie une frappe puissante touchée par Pena. Le cuir touche le poteau droit puis va au fond. 2-5 !

58' Carton rouge ! Le portier du Barça, Szczęsny, commet une faute sur Mbappé, qui venait de l'éliminer devant la surface. Dans un premier temps, l'arbitre ne siffle rien. Mais la VAR intervient et signale bien la faute. Comem le réglement l'impose, le Polonais est exclu. Pena va donc remplacer Gavi. Yamal est aussi sorti, remplacé par Olmo. Rodrygo quand il faut sortir une bonne perf dans les gros matchs : #RMABAR #ElClasico pic.twitter.com/afpv0nM6gb — (@Mohalecrack) January 12, 2025

48' RODRYGO... puis un but du Barça Quel envoi de Rodrygo ! Le Brésilien envoie un missile sur la barre après un centre de Vinicius. On a cru au but... mais sur le contre, le Barça fait 1-5 ! Tchouaméni se fait manger par Raphinha dans son dos. Il joue parfaitement le coup pour se mettre en position de frappe et croise côté droit du but. 1-5 ! 1-5 !

45' On y retourne La seconde période vient de commencer. Le Real Madrid est condamné à l'exploit pour revenir dans cette Supercoupe. On notera l'entrée de Ceballos à la place de Camavinga au Real Madrid. Je suis Ancelotti à la mi-temps je sors Tchouameni Vazquez Mendy Rodrygo.



Thibaut Courtois



Fede Valverde Raul Asencio Antonio Rüdiger Eduardo Camavinga

Dani Ceballos Jude Bellingham

Brahim Diaz

Arda Güler Kylian Mbappé Vinicius Jr



Il n'y a pas le choix faut essayer!#RMABAR — Madridista Zona Blanca (@R9CR7KB9) January 12, 2025

45'+9 ET VOILA LE QUATRIEME ! Juste avant le repos, c'est Baldé qui enfonce un peu plus le clou ! 1-4 pour le Barça! Raphinha profite d'une perte de balle de Rodrygo et élimine son défenseur. Il donne à Baldé, qui croise et place dans le petit filet droit. Juste derrière, l'arbitre siffle la pause. Quelle démonstration !

45'+6 COURTOIS ! Quel arrêt de Courtois ! Le gardien belge sort très bien une frappe puissance de Baldé au petit rectangle. C'était joli ! Le niveau de Tchouameni… #RMABAR — Le Pizen (@LPizen) January 12, 2025

45'+1 Camavinga prend un risque Camavinga a pris un gros risque avec une faute d'antijeu sur Yamal. L'arbitre se retient, mais il a frôlé l'exclusion sur un deuxième carton jaune.

40' OH LA MERVEILLE ! QUEL BUT ! Le Barça fait le break ! Koundé donne un centre exceptionnel et envoie le ballon sur la tête de Raphinha, qui reprend et trompe Courtois. C'est 1-3 ! Kounde la passe t'es un grand malade mental MDRRRRRRRRR #RMAFCB #RMABAR — FodenGOAT (@Bastieninho) January 12, 2025

35' PENALTY ! La VAR accorde un penalty au Barça. Gavi est clairement accroché par Camavinga dans la surface, touché à la hanche. Lewandowski le donne bien, côté droit du but et fait 1-2 pour les Catalans !

27' Un blessé Araujo remplace Martinez, qui s'est effondré seul sur le terrain. On notera aussi, ces dernières minutes, la très belle tentative de Tchouaméni sur une reprise acrobatique. Lamine YAMAL



Le petit là est bon , je confirme !#RMABAR #SupercopaDeEspaña — MINAYA la Cinese (@minaya103) January 12, 2025

22' LE BUUUUUUUT Le Barça égalise et c'est mérité sur l'ensemble de cette première période ! Lewandowski donne un super ballon en profondeur pour Yamal, qui élimine Tchouaméni et décroise sa frappe, qui va dans le petit filet de Courtois. Superbe but !

19' Frayeur pour Mbappé Kylian Mbappé est resté au sol, après savoir été touché dans un contact involontaire avec Koundé. Il a été pris en charge par les médecins, qui ont mis un grand bandage autour de sa cheville. Mais le Français est bien sur le terrain.

13' Le Barça se relève Les Catalans ne se sont pas effondrés après ce but rapide. Raphinha a même déjà failli égaliser, mais son ballon, envoyé depuis la gauche du petit rectangle, a effleuré le poteau de Courtois. Ptdr Courtois il lance des missiles ou quoi mdrr #RMABAR — Homdrix (@Chirivelinho) January 12, 2025

5' LE BUUUUUUUUUUUUUUUT ! Le contre est magnifique et Mbappé fait 1-0 ! Le Français régale balle au pied, élimine bien ses défenseurs et croise côté gauche pour faire la différence. Cela n'a pas traîné ! Vous avez trop parlé, voilà ça commence ! #RMABAR — Jin Landry 19 (@JinLandry94457) January 12, 2025

4' COURTOIS ! Encore un gros arrêt de Courtois ! Raphinha, en pleine surface, se détend pour placer une bonne tête, mais le garcien belge est encore là pour sortir ce ballon !

2' Courtois, déjà Première belle occasion, avec une frappe de Yamal, décalé côté droit. Le ballon rebondit devant le petit rectangle, mais Courtois est à la bonne place pour sortir ça.

0' C'est parti ! On est partis pour cette finale de la Supercoupe d'Espagne ! Bon match à tous.

19h45 Les parcours Pour accéder à la finale, les deux équipes ont dû livrer de belles batailles. Le Barça a dompté Bilbao, tandis que le Real Madrid a inscrit trois buts contre Majorque.

19h30 La compo du Barça Pas de surprise non plus chez les Catalans ! Szczesny est titulaire dans les buts. La ligne du milieu Pedri-Casado est confirmée également. Lamine Yamal et Lewandowski sont logiquement alignés. BARÇA XI #ElClásico pic.twitter.com/TIFiMcOZj9 — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 12, 2025

19h25 La compo du Real Aucune surprise du tout dans la composition du Real Madrid. On notera la titularisation de Tchouaméni dans l'axe de la défense. Alaba est sur le banc. Bellingham, Rodrygo, Vinicius et Mbappé sont tous sur le terrain. Nuestro XI inicial

@FCBarcelona_es#SuperSupercopa | @UnicajaBanco pic.twitter.com/235daAbQzP — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 12, 2025