Ligue 1: Ismaily, le gaucher sûr de Lille

"C'est le meilleur latéral gauche du championnat", affirme Angel Gomes, qui voit en lui "un joueur qui n'a pas besoin du brassard de capitaine pour être un meneur".

Discret sur le terrain, le Brésilien de 34 ans l'est tout autant dans son expression médiatique et dans le vestiaire des Dogues, mais il n'en reste pas moins l'un des tauliers.

"Isma' mène par l'exemple, mais pas forcément en communiquant ou en nous haranguant, explique le milieu de terrain anglais. Quand on le regarde à l'entraînement, en match, on voit qu'il est un meneur. C'est un des joueurs les plus vieux de l'effectif, et on a l'impression qu'il pourrait jouer pendant encore cinq ou six ans de plus. J'ai eu le plaisir de jouer avec lui ces deux dernières années."