Ligue 1: Lille s'inquiète pour Angel Gomes après son succès à Reims

Lors de la conférence d'après-match, l'entraîneur de Lille Bruno Genesio a déclaré que "les dernières nouvelles (étaient) plutôt rassurantes". "Mais mieux vaut être prudent. Angel a demandé s’il allait jouer samedi, c’est bon signe s’il a de l’humour", a-t-il dit, avouant avoir eu "très, très peur". À propos du geste d'Amadou Koné, il a parlé d'"agression".

FRANCOIS NASCIMBENI

La rencontre a repris après 34 minutes d'interruption. Malgré cet accident et l'inquiétude palpable sur le visage des joueurs et des encadrements, les Lillois ne se sont pas désunis et ont réussi à ouvrir le score, en supériorité numérique, grâce à une reprise de Bafodé Diakité (45e+30), qui a tout de suite dédié son but à Angel Gomes en brandissant devant les caméras le maillot du N.8 du Losc.

L'attaquant canadien Jonathan David a enfoncé le clou dans les arrêts de jeu (45e+3).

Cette victoire confirme les bonnes dispositions de Lille en ce début de saison avec une défense à trois qui fonctionne et Rémy Cabella en plaque tournante du secteur offensif. Les troupes du nouvel entraîneur Bruno Genesio ont ainsi fait preuve de solidité avant de retrouver le Slavia Prague mardi en barrages aller de la Ligue des champions (match retour le 28 août) après avoir éliminé le Fenerbahçe de José Mourinho.