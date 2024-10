Ligue 1: Luis Enrique doit relancer la machine PSG contre Strasbourg

Revigoré par la pause de la trêve internationale, l'entraîneur du PSG Luis Enrique doit ouvrir une séquence positive samedi (21h) contre Strasbourg avant une succession de matches compliqués et alors que Paris reste sur une défaite contre Arsenal et un nul contre Nice.

Touché à une cheville et absent avec l'équipe de France Espoirs, le jeune Français était présent vendredi à l'entrainement collectif, d'où étaient seulement absents Lucas Hernandez (genou) et Gonçalo Ramos (cheville), blessés de longue date.

La fenêtre internationale a permis de clôturer cette séquence, tout en guérissant les petits pépins physiques de Marco Asensio et de Désiré Doué.

Début octobre, il a connu les premières secousses d'une saison qui s'annonce longue: sanction contre Dembélé à cause d'un retard à l'entrainement, défaite contre Arsenal en Ligue des champions (2-0) à l'Emirates Stadium et un triste match nul contre Nice en Ligue 1.

Absent depuis de longs mois, Presnel Kimpembe a fait son retour sur les pelouses du Campus PSG, lui qui n'a plus joué un match depuis février 2023 à cause d'une blessure au tendon d'Achille.

L'autre bonne nouvelle de cette trêve est la bonne performance de Randal Kolo Muani, encore buteur avec les Bleus, mais peu utilisé et en manque de confiance sous la direction de Luis Enrique.

- PSV Eindhoven, OM, Lens, Atletico Madrid -

"Sans aucun doute, c'est toujours une bonne nouvelle de voir mes joueurs avoir de bons résultats, marquer, faire de bons matches, défendre bien. S'ils jouent bien en sélection, c'est toujours mieux", a-t-il répondu à une question sur l'attaquant français.

Depuis son arrivée à Paris il y a un peu plus d'un an, Luis Enrique le répète: il construit une équipe, basée sur la jeunesse et la polyvalence, loin des stars parties (Messi, Neymar, Mbappé).

Valery HACHE

Mais ses choix, risqués et parfois illisibles, ont montré leurs limites au début du mois, laissant planer le doute sur son effectif et si son projet et celui de Luis Campos est assez bien taillé pour aller loin cette saison.

Contre Strasbourg (7e, 10 points), une des équipes qui jouent le mieux en Ligue 1 depuis cet été, le technicien pourra relancer la machine et ses joueurs, avant une série de matches compliqués: PSV Eindhoven mardi, l'Olympique de Marseille dimanche, Lens le 2 novembre et l'Atletico Madrid le 6 novembre.

"Une partie tranquille contre Strasbourg, cela ne va pas arriver. C'est impossible, car c'est une équipe avec beaucoup de qualités, la plus jeune de l'histoire de la L1, il me semble. La mentalité de son entraîneur se voit. Ils marquent, ils font du pressing... Ce sera très difficile, très disputé", a déclaré l'Espagnol vendredi.

Il n'a pas confirmé sa prolongation jusqu'en 2027 à Paris, annoncée par plusieurs médias. "En principe, tant qu'il n'y a pas de communication officielle, je n'ai rien à dire à ce sujet", a simplement répondu Luis Enrique.