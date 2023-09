Ligue 1: Lyon doit se ressaisir, Monaco veut confirmer

Si le PSG a démarré mollement sa saison, Lyon est déjà en danger, parasité par le conflit entre l'ancien président, Jean-Michel Aulas, et le nouveau, John Textor. Le dirigeant américain a également recadré son entraîneur Laurent Blanc, lui demandant de moins préparer sa défense dans les médias et plus son équipe.

Paris vient de s'offrir sur sa pelouse sa première victoire face à Lens - après deux matchs nuls -, notamment grâce à un doublé de la star parisienne Kylian Mbappé pour sa première titularisation. La saison semble enfin lancée pour les hommes de Luis Enrique, actuellement huitièmes, mais qui comptent bien profiter de ce match face à Lyon pour grappiller des places au classement et rattraper leur retard de deux points sur l'OM et Monaco, co-leaders du championnat.

L'OL doit donc se relancer contre l'ogre parisien, dans un match au Groupama Stadium surveillé par les autorités - la préfecture du Rhône a notamment annoncé l'interdiction du transport et de l'utilisation de pétards et d'engins pyrotechniques, tout comme la détention de boissons alcoolisées à l'intérieur et aux abords du stade.