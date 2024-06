Lionel Messi confirme qu'il ne participera pas aux Jeux de Paris

"C'est un moment difficile, parce qu'il y a la Copa America, et que ça me ferait deux ou trois mois consécutifs loin de mon club (de Miami, ndlr). A mon âge, je ne veux pas tout jouer, et il me faut faire les bons choix", a poursuivi l'ancienne vedette du FC Barcelone et du Paris SG.

Et s'il ne sera pas cette année de la fête olympique, il n'a pas fermé la porte à une participation au prochain Mondial, organisé en 2026 entre les Etats-Unis, le Canada et le Mexique. Il deviendrait alors le joueur ayant pris part au plus grand nombre d'éditions de la compétition (6).

"C'est super d'avoir des records et de continuer à réaliser des choses, mais je ne participerai pas à un Mondial juste pour dire que j'en ai fait six", a toutefois insisté Messi. "Si je me sens bien et que tout est en place pour que j'y sois, parfait, mais je n'irai pas juste pour y aller".

"Mais c'est très difficile d'imaginer ce qui peut se passer, parce que c'est encore dans deux ans. Je n'ai pas besoin de m'engager dès maintenant à dire si oui ou non j'y serai", a-t-il conclu.