Lionel Messi va-t-il disputer le Mondial 2026? Il répond à cette question épineuse

L'actuel joueur de l'Inter Miami s'est confié au journal espagnol Marca en ce sens à l'occasion d'une cérémonie organisée pour célébrer le joueur qui a remporté le plus de trophée en carrière (46) et 56 récompenses individuelles (dont 8 Ballons d'Or).

"J'essaie de ne pas m'emballer. Je me concentre sur le plaisir de chaque jour. Le moment venu, nous verrons. Je n'aime pas me précipiter. J'espère pouvoir continuer à jouer à ce niveau parce que cela me rend heureux", a répondu Messi à la question de savoir s'il sera présent au prochain Mondial.

Le capitaine argentin, âgé de 37 ans, a souligné qu'il se concentrait davantage sur le fait de rester au top de sa forme plutôt que de s'inquiéter des échéances à venir.

"Je me concentre davantage sur le fait de me sentir bien maintenant, de m'assurer que je suis heureux et que je joue bien. Quant à savoir si je participerai ou non à la Coupe du monde 2026, nous verrons le moment venu."