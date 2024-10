L'Italie confirme, un choc entre géants, un scénario dingue, voici le meilleur de la soirée de Ligue des nations

Le football européen était de sortie ce lundi soir en Ligue des nations. Voici les résultats et les résumés des matchs de la soirée.

L'Allemagne a remporté le match au sommet face aux Pays-Bas 1-0, lundi à Munich lors de la 4e journée de la Ligue des Nations dans le groupe A3. Jamie Leweling a fêté sa première sélection chez les seniors en inscrivant l'unique but de la rencontre peu après l'heure de jeu (64e). Les Néerlandais ont tenté de pousser pour revenir au score, mais leurs divers temps forts n'ont pas été récompensés par un but égalisateur.

L'Italie a remporté son match face à Israël lors de la 4e journée du groupe A2 de la Ligue des Nations, lundi à Udine. Mateo Retegui (41e, sur penalty), Giovanni Di Lorenzo (54e, 79e) et Davide Frattesi (72e) ont inscrit les buts italiens, alors que Mohammad Abu Fani (66e) a sauvé l'honneur pour Israël.

En parallèle, la Hongrie est allée s'imposer 0-2 en Bosnie-Herzégovine. Le capitaine Dominik Szoboszlai a inscrit un doublé (38e et 50e sur penalty) pour les Magyars.

En division B de Ligue des Nations, ce lundi, l'Albanie l'a emporté 0-1 face à la Géorgie lors de la quatrième journée du groupe 1. Kristjan Asllani a inscrit l'unique but de la rencontre (48e). Un peu plus tard dans la soirée, la République Tchèque a partagé 1-1 en Ukraine. Lukas Cerv a marqué le premier pour la Tchéquie (18e), mais les Ukrainiens revenaient en seconde période, sur penalty, via Artem Dovbyk (52e).

À lire aussi Des Diables Rouges à deux visages s'inclinent contre la France, des fans veulent la démission de Domenico Tedesco

Un scénario de folie

Dans le groupe B4, l'Islande accueillait la Turquie. Les Islandais ont rapidement pris les devants, Orri Steinn Óskarsson déflorant la marque dans les premières minutes (3e). Les Turcs répondaient en seconde période avec des buts de Irfan Can Kahveci (62e) et Hakan Çalhanoglu (67e, sur penalty). Le Gantois Andri Gudjohnsen égalisait ensuite (83e), mais Arda Guler redonnait l'avantage à la Turquie par après (88e). Kerem Akturkoglu entérinait la victoire turque dans les arrêts de jeu (90e+5).