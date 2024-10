"Ça ou rien, c'est la même chose": nos experts incendient Domenico Tedesco

"Il n'y a pas grand chose à en retirer", pointe Vincenzo Ciuro en parlant des deux matchs des Diables Rouges contre l'Italie et la France. "Ça ou rien, pour moi c'est la même chose." "Maintenant, il y a des vraies questions à poser, les choix de Tedesco, la réaction de Tedesco à un moment donné... Ça saute tellement aux yeux qu'il y a une série de personnes qui ne le voient pas, ou alors il est très bien payé, il coûte trop cher, on sait qu'on n'a pas d'argent, mais à un moment donné...", peste -t-il encore. Pour le chef des sports de RTL, "il y a des actions à entreprendre. Je ne dis pas dès ce soir, mais il y a des réflexions à avoir en tout cas dans les prochaines semaines."

Un avis partagé par Thomas Chatelle : "La réflexion sur Tedesco, elle doit être faite et on l'a expliqué, ce n'est pas nouveau dans la façon dont il a géré son groupe depuis l'Euro. Après il y a toujours cette question du retour à la réalité, je pense qu'on a encore vu aujourd'hui que quand une équipe comme la France élève son niveau de jeu, on n'a tout simplement pas les épaules."