Moment d'histoire dans le football: une arbitre transgenre va officier pour la première fois sur un match international

Une arbitre transgenre officiera lundi pour un match international officiel, une première selon l'UEFA dans l'histoire du football européen qu'elle aborde avec une "immense fierté" et une "profonde humilité" pour faire avancer la cause de la communauté LGBT+.

L'Israélienne Sapir Berman, 30 ans et qui a annoncé sa transition en 2021, doit arbitrer un match de qualification à l'Euro féminin des moins de 17 ans entre l'Irlande du nord et le Monténégro, à Belfast, puis le match Kazakhstan-Monténégro samedi. Devenir arbitre international est un "immense honneur, une immense fierté" mais c'est "surtout l'occasion de continuer à faire ce que j'aime, dans le monde qui m'a façonnée et où j'ai grandi", a-t-elle affirmé dimanche à l'AFP.

Elle a assuré aborder le match "avec une profonde humilité (...) dans l'espoir de faire de mon mieux, de représenter mon pays, de défendre mes soeurs de la communauté LGBTQ+ et de montrer que chaque rêve est possible." Plus largement, Sapir Berman estime que "la visibilité dans le sport professionnel est un instrument puissant pour faire avancer la reconnaissance de la communauté LGBTQ+", notamment pour les adolescentes qui joueront cette semaine.