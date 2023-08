Mondial féminin: Reynald Pedros, de Lyon aux Lionnes

Quand Hervé Renard était aux commandes des Lions de l'Atlas, entre 2016 et 2019, Reynald Pedros emmenait les Lyonnaises sur le toit de l'Europe pour son premier poste d'entraîneur principal dans le football féminin.

"Le football est surprenant": deux fois vainqueur de la Ligue des champions féminine avec l'OL de Wendie Renard et Eugénie Le Sommer, Reynald Pedros retrouve les Lyonnaises comme sélectionneur du Maroc, mardi (13h00) en huitième du Mondial, un retour au premier plan pour l'entraîneur.

"Ils connaissent nos forces et nos faiblesses grâce à lui", reconnaît David Ducci, adjoint d'Hervé Renard lui aussi passé par le Maroc à la direction technique nationale en charge du football féminin.

Avec l'OL entre 2017 et 2019, l'ancien milieu de terrain de Nantes a en effet été propulsé au plus haut niveau du football féminin, lui qui n'avait auparavant aucune expérience d'entraîneur chez les féminines, et un maigre CV d'entraîneur de Saint-Pryvé-Saint-Hilaire en 5e division masculine (CFA 2).

- Six Bleues sous ses ordres -

"Ça va être des retrouvailles, un moment spécial c'est sûr", a relevé Eugénie Le Sommer, l'attaquante des Bleues et de Lyon. "Le football est surprenant. Si on m'avait dit quand il est parti de Lyon qu'on se retrouverait en huitième de finale de Mondial, surtout avec le Maroc, je ne l'aurais pas cru. Il connait très bien l'équipe de France, les joueuses lyonnaises qu'il a eues et celles qu'il a affrontées".