"Nous sommes de très bons amis": la confidence géniale de Mohamed Salah sur Eden Hazard

Mohamed Salah et Eden Hazard se connaissent bien. Les deux hommes ont partagé la scène à de nombreuses reprises en Premier League et l'Egyptien n'a pas caché son amitié pour l'ancien Diable Rouge.

Mohamed Salah et Eden Hazard ont marqué l'histoire de la Premier League. Les deux hommes sont de véritables légendes, l'un à Liverpool, l'autre à Chelsea. Pendant des années, ils se sont croisés lors de rencontres au sommet. Sur la scène internationale aussi, bien que le nombre d'affrontements soit évidemment bien moins important.

"Eden et moi, nous sommes de très bons amis", a confirmé Salah, sourire aux lèvres. Visiblement, tout se passe bien entre les deux joueurs, encore aujourd'hui. "À chaque fois que l'on se voit, on s'amuse", plaisante le joueur de Liverpool. Les deux joueurs sont aussi fréquemment opposés sur les réseaux sociaux, mais le Belge avait admis récemment que Salah était "bien meilleur" que lui. Avec humour et autodérision comme à chaque fois.

Impossible de trancher, ce débat n'a pas de réponse. L'amitié entre les deux, elle, ne fait pas l'objet du moindre débat.