"Qui a dit que Messi était meilleur que moi ?": Cristiano Ronaldo offre une belle frayeur à une superstar de YouTube

Cristiano Ronaldo a de l'humour. Le Portugais l'a prouvé sur sa propre chaîne YouTube, créée il y a quelques mois et qui rassemble déjà plus de 72 millions d'abonnés. Le joueur de 39 ans a ainsi décidé de s'associer à une star de cet univers, MrBeast, l'un des plus créateurs les plus suivis de la plateforme.

Ce format est assez simple: le vidéaste américain, accompagné d'amis, devait arrêter des tirs au but de Ronaldo. Avec son équipe, ils ont dû s'y mettre à 3 voire à 4 pour avoir une chance face à la star portugaise. Mais dans cette vidéo, MrBeast jette l'un de ses amis, Nolan, sous un bus. Comment ? En allant chercher Ronaldo. "Il a dit que Messi était le meilleur joueur de tous les temps", a lancé le Youtubeur.