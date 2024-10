Rodri crée la surprise et remporte le Ballon d'Or

Le quadruple champion d'Angleterre et vainqueur de la Ligue des Champions en 2023 inscrit son nom au palmarès du Ballon d'Or et fait partie des rares joueurs, à l'image du Croate Luka Modric (2018) et du Français Karim Benzema (2022) à avoir mis un frein à l'hégémonie du Portugais Cristiano Ronaldo, quintuple Ballon d'Or, et de l'Argentin Lionel Messi, octuple lauréat.

Combinant défense solide et technique dans l'entrejeu, Rodri, qui souffre actuellement d'une blessure aux ligaments croisés, est devenu une référence à son poste. Arrivé de l'Atlético de Madrid en juillet 2019, le natif de la capitale espagnol avait fait ses classes chez les jeunes Colchoneros avant de rejoindre l'équipe B de Villarreal en 2015 et l'équipe première la saison suivante. Deux ans plus tard, il retrouvait Madrid le temps d'une saison avant de prendre la direction de l'Angleterre.

Elle a remporté 22 trophées, dont la Coupe du monde 2023 et la Ligue des nations 2023/24. Aux Jeux olympiques de Paris, elle est restée bloquée à la quatrième place avec la Roja. Avec deux trophées consécutifs, elle égale sa compatriote Alexia Putellas récompensée en 2021 et 2022.

Emiliano Martinez récompensé

Le meilleur gardien de but de football de la saison écoulée est l'Argentin Emiliano Martinez. Le portier d'Aston Villa a été récompensé par le Trophée Lev Yashine, du nom de la légende soviétique dans les années '60, lundi soir lors de la Cérémonie du Ballon d'Or organisée à Paris. Il avait déjà obtenu ce prix l'an dernier.

L'Italien Gianluigi Donnarumma (PSG), l'Ukrainien Andriy Lunin (Real Madrid), le Français Mike Maignan (AC Milan) et l'Espagnol Unai Simon (Bilbao) étaient les quatre finalistes. Notre compatriote Thibaut Courtois (Real Madrid) a été le vainqueur de ce Trophée en 2022. Le Brésilien Alisson (Liverpool) avait été le premier récipiendaire en 2019 et l'Italien Gianluigi Dionarumma (AC Milan/PSG) le deuxième en 2021. Il n'avait pas été attribué en 2020 en raison du Covid-19.

Kane, Mbappé et Yamal aussi à l'honneur

Le Trophée Gerd Müller, qui récompense le meilleur buteur de football de la saison, a été attribué conjointement à l'Anglais Harry Kane (Bayern Munich) et au Français Kylian Mbappé (PSG). Tous deux ont marqué à 52 reprises lors de la saison écoulée.

Il a été attribué lors de la Cérémonie du Ballon d'Or organisée lundi soir à Paris. Kane était présent à l'inverse de Mbappé qui n'a pas fait le déplacement comme toute la délégation du Real Madrid. L'Anglais et le Français succèdent au Polonais Robert Lewandowski, titré en 2021 et 2022, et au Norvégien Erling Haaland en 2023.

L'attaquant espagnol du FC Barcelone Lamine Yamal a reçu le trophée Raymond Kopa, qui récompense le meilleur joueur de football de moins de 21 ans de l'année écoulée, lors de la Cérémonie du Ballon d'Or lundi soir à Paris. Âgé d'à peine 17 ans, Yamal est devenu l'une des vedettes du FC Barcelone et de l'équipe nationale espagnole la saison dernière. L'attaquant espagnol a inscrit sept buts et délivré neuf passes décisives en cinquante matchs avec son club la saison dernière et n'a pas manqué son début de saison non plus. En 14 matchs, il a déjà délivré sept passes décisives et inscrit six buts, dont un lors de la sèche victoire 0-4 du Barça dans le Clasico à Madrid contre le Real samedi.

L'été dernier, Yamal (17 sélections) a été sacré champion d'Europe avec l'Espagne en Allemagne et a été élu meilleur jeune du tournoi. Il a également inscrit le plus beau but du tournoi en demi-finale contre la France. L'Espagnol succède au palmarès à l'Anglais Jude Bellingham. Kylian Mbappé avait été le premier lauréat en 2018. Matthijs de Ligt (2019), Pedri (2021) et Gavi (2022) ont aussi obtenu ce prix du meilleur jeune.