Séisme au Ballon d'Or: Vinicius n'aura pas le trophée, le Real Madrid va boycotter la cérémonie

Selon Fabrizio Romano et divers médias espagnols, le Real Madrid a décidé de ne plus se rendre à la cérémonie du Ballon d'Or, qui sera attribué ce soir. Visiblement, Vinicius, l'archi-favori, va finalement être devancé par Rodri. Furieux, le Real Madrid aurait décidé d'ignorer la cérémonie.

Se dirige-t-on vers un énorme coup de théâtre au Ballon d'Or ? Selon Fabrizio Romano et divers médias espagnols, rejoints par des sources françaises, confirment que le trophée ne devrait finalement pas être remis à Vinicius. Cité comme le grand favori, le joueur du Real Madrid serait finalement devancé, possiblement par Rodri. L'entourage du joueur, y compris au Real Madrid, aurait obtenu l'information dans la journée.

En réponse, le club espagnol aurait décidé d'annuler le déplacement de ses joueurs. Personne ne sera sur place et le Real Madrid n'aura donc aucun représentant, malgré la présence de Jude Bellingham et de Vinicius dans la liste des 30 joueurs nommés. Selon RMC, le club espagnol ne se sentirait pas respecté. "Si les critères d'attribution ne désignent pas Vinicius comme vainqueur, ces mêmes critères devraient désigner Carvajal comme vainqueur. Comme cela n'a pas été le cas, il est évident que le Ballon d'Or de l'UEFA ne respecte pas le Real Madrid. Et le Real Madrid n'est pas là où il n'est pas respecté", aurait communiqué le club.

La cérémonie débutera à Paris sur le coup de 21h.