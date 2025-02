Trains arrêté, plusieurs blessés... L'incroyable embuscade tendue par des supporters de l'Udinese contre leurs rivaux secoue l'Italie

Une embuscade tendue par des ultras de l'Udinese, qui ont stoppé le train transportant leurs rivaux de Venise samedi après le match du Championnat d'Italie qui a opposé les deux équipes, a fait plusieurs blessés près d'Udine (nord-est), rapporte dimanche la presse italienne.

Six personnes ont été blessées et onze arrêtées à l'issue de ce guet-apens qui a lieu samedi en fin d'après-midi près de la gare de Basiliano, non loin d'Udine, selon l'agence AGI.

La Gazetta dello Sport évoque de son côté un bilan de onze blessés et huit arrestations.