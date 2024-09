"Tu ne peux pas dire ça", "Je n'aime pas la façon dont ça se passe": Cristiano Ronaldo flingue Manchester United et son entraîneur

Cristiano Ronaldo s'est confié comme rarement sur Manchester United. Le Portugais s'en est pris à la direction et à Erik ten Hag. L'occasion pour lui de tacler l'évolution des Red Devils, qu'il a quitté un an après être revenu au bercail.

Cristiano Ronaldo en a visiblement gros sur la patate. Aujourd'hui à Al-Nassr, le Portugais n'a pas caché ses opinions concernant l'évolution du club anglais. Après un premier passage magnifique entre 2003 et 2009, où il s'était réellement révélé au monde, CR7 était revenu à United en 2021. Il était resté un an avant de se rendre à Al-Nassr. Dans diverses interviews, il avait dénoncé un manque de sérieux dans le club et des infrastructures vieillissantes.

"Ils doivent changer"

Interrogé par Rio Ferdinand dans son podcast Five, Cristiano Ronaldo est revenu sur la façon dont les Red Devils ont changé de cap. Après un changement de propriétaire, le club espère retrouver les sommets en modernisant les installations et en revoyant toute la structure opérationnelle. Pour autant, CR7 ne cache pas une forme de scepticisme sur ce qu'il voit de l'extérieur.