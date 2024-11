"Si on faisait comme eux, on gagnerait toutes les Coupes du monde": un dirigeant français encense la formation des footballeurs... en Belgique

Mathieu Bodmer, directeur sportif du Havre, en France , a exprimé son admiration pour les systèmes de formation en Belgique et aux Pays-Bas.

Selon Bodmer, la clé du succès réside dans une méthodologie claire dès le plus jeune âge : "À 12 ou 13 ans, il y a déjà une méthodologie de travail : un coach de la motricité, d'autres sports à côté... On n'est pas encore sur ce niveau en France."

Lors de son passage dans l'émission RMC Mercato, Mathieu Bodmer, ancien joueur et actuel directeur sportif du Havre, n'a pas hésité à louer les approches de clubs comme le KRC Genk, Anderlecht, le PSV Eindhoven ou encore l'AZ Alkmaar.

Malgré un réservoir de talents exceptionnel en France, Bodmer regrette un retard dans la structuration des centres de formation français... tout en encensant les centres belges : "Si on avait les mêmes idées et la même façon de travailler que les Belges, on gagnerait toutes les Coupes du monde. Cette semaine, j'ai reçu un directeur sportif belge d'un club qui travaille plutôt bien. Ils disent qu'ils n'ont pas le même matériel, pas la même qualité de joueurs, au démarrage. Ils sont obligés d'avoir de bonnes idées de formation".

Une question de moyens

Mathieu Bodmer a également évoqué les contraintes financières. Il a expliqué que certains clubs dépensent jusqu’à 12 millions d’euros par an pour leur centre de formation, une somme encore inatteignable pour des clubs comme Le Havre : "Nous, pour trouver cinq millions, ce qui est déjà conséquent... On est encore loin."

Pour Bodmer, l’ambition ne doit pas se limiter à l’équipe première. Il admire les clubs qui, comme le PSV, ont une vision globale et forment régulièrement des joueurs de haut niveau : "Ce que j'aime, c'est les mecs qui ont un projet global sur le club", conclut-il.